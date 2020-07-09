9 Июль 2020 2020-07-09T16:01:11+03:00

А доверчивый зверь и не подозревал о плохих намерениях гостя

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Неприятный инцидент 8 июля засняли камеры наружного наблюдения, установленные в вольере тверского авиамедведя Мансура, который сейчас проживает в Калужской области. Подросток по имени Данила издевательски наплевал в морду мишке, думая, что его никто не видит.

Молодой человек подошел к ограждению и, когда Мансур доверчиво потянулся к нему мордой, несколько раз плюнул в него.

Видео, а также порицание подростку хозяева медведя разместили в соцсети. И от имени Мансура написали обращение к юноше и его родителям:

"Дорогие друзья, сегодня произошло событие, всколыхнувшее и возмутившее общественность, в первую очередь, конечно, папу Андрея, моих друзей и подписчиков.

Все мои почитатели знают, что я очень добрый и совсем не агрессивный медведь, чем сегодня и воспользовался молодой человек по имени Данила.

Данила, судя по всему, был не в курсе, что на территории работают камеры и его постыдный поступок был зафиксирован. Мы видели многое: и конфетки через забор, и протянутые через решетку руки и пальцы, и неадекватное поведение посетителей в виде корчи лиц и прыжков, но такого, конечно, не ожидал никто.

Данила и его родители, если вы видите это послание, вам должно быть стыдно за поведение человеческого детёныша, как было стыдно всем, увидевшим этот ролик".

- Этот подросток - не ребенок, он сделал это осознанно, подло. Вел он себя безнаказанно и нагло, - возмущены случившемся пописчики сообщества "Авиамедведь Мансур".

После этого случая хозяева животного приняли решение ускориться в решении вопроса по установке второго забора. Очевидно, предназначенного для того, чтобы защитить Мансура от людей, нежели наоборот.

Камеры засняли, как подросток плевал в морду тверскому авиамедведю Мансуру.Автор: "Авиамедведь Мансур", обработка "ТИА".

ИСТОЧНИК KP.RU