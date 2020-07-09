2020-07-09T16:01:11+03:00
Общество

Камеры засняли, как подросток плевал в морду тверскому авиамедведю Мансуру

А доверчивый зверь и не подозревал о плохих намерениях гостя
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Подросток не подозревал, что его снимает камера Фото: vk.com/"Авиамедведь Мансур" (скрин видео)Подросток не подозревал, что его снимает камера Фото: vk.com/"Авиамедведь Мансур" (скрин видео)
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент 8 июля засняли камеры наружного наблюдения, установленные в вольере тверского авиамедведя Мансура, который сейчас проживает в Калужской области. Подросток по имени Данила издевательски наплевал в морду мишке, думая, что его никто не видит.

Молодой человек подошел к ограждению и, когда Мансур доверчиво потянулся к нему мордой, несколько раз плюнул в него.

Видео, а также порицание подростку хозяева медведя разместили в соцсети. И от имени Мансура написали обращение к юноше и его родителям:

"Дорогие друзья, сегодня произошло событие, всколыхнувшее и возмутившее общественность, в первую очередь, конечно, папу Андрея, моих друзей и подписчиков.

Все мои почитатели знают, что я очень добрый и совсем не агрессивный медведь, чем сегодня и воспользовался молодой человек по имени Данила.

Данила, судя по всему, был не в курсе, что на территории работают камеры и его постыдный поступок был зафиксирован. Мы видели многое: и конфетки через забор, и протянутые через решетку руки и пальцы, и неадекватное поведение посетителей в виде корчи лиц и прыжков, но такого, конечно, не ожидал никто.

Данила и его родители, если вы видите это послание, вам должно быть стыдно за поведение человеческого детёныша, как было стыдно всем, увидевшим этот ролик".

- Этот подросток - не ребенок, он сделал это осознанно, подло. Вел он себя безнаказанно и нагло, - возмущены случившемся пописчики сообщества "Авиамедведь Мансур".

После этого случая хозяева животного приняли решение ускориться в решении вопроса по установке второго забора. Очевидно, предназначенного для того, чтобы защитить Мансура от людей, нежели наоборот.

Камеры засняли, как подросток плевал в морду тверскому авиамедведю Мансуру.Автор: "Авиамедведь Мансур", обработка "ТИА".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери от борщевика расчистили берег Волги у Восточного моста
В Твери родители заперли 7-летнюю девочку на балконе и ушли из дома
В Твери в центр соцподдержки выстроилась очередь за детскими пособиями
Обстоятельства ЧП в Вышнем Волочке Тверской области устанавливают следователи
При хлопке газа в Вышнем Волочке Тверской области погибла женщина
В Твери выполнили больше 80% запланированных работ по ремонту теплосетей
Камеры засняли, как подросток плевал в морду тверскому авиамедведю Мансуру
В Тверской области восьмилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса змеи
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Тверской области
Пьяный водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение в Тверской области
В ближайшие часы в Тверской области обещают грозу
Игорь Руденя стал вторым в рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей»
В Тверской области за сутки после коронавируса выздоровел 131 человек