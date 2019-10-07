Медведь Мансур, выращенный на аэродроме в Тверской области, подрабатывает на свадьбах

У трехлетнего медведя Мансура жизнь удалась: огромный вольер, игрушки, лакомства, ветнадзор, многочисленные поклонники в соцсетях, про него снимают сюжеты телевизионщики...

А ведь все могло быть иначе! Погиб бы медвежонок, если б не добрые тверские авиаторы. Его в апреле 2016 года совсем еще малюткой неизвестные подкинули на взлетную полосу аэродрома Орловка в Тверской области.

Местный пилот Андрей Иванов приютил зверя, подружился с ним и стал, можно сказать, его медвежьим папой. Играл, выгуливал, кормил. И даже катал на самолете. Авиа-медведь – так, а не иначе писали о нем журналисты. Пришла популярность: о нем стали писать в интернете, появились поклонники, которые помогали морально и, что немаловажно, материально мишке и летчикам, его опекавшим.

Шло время. Мишка подрос, и маленький аэродром стал тесен. Летчики приняли решение менять место мишкиного жительства: косолапый переехал на аэродром Орешково в Калужскую область.

Несмотря на то, что Мансур с молодых ногтей, а точнее когтей, привык к штурвалу самолёта, переезжал он на грузовике.

Теперь житье Мансурчика не худо от слова совсем! Играет, кушает, принимает ванны в компании своего медвежьего папы Андрея. А еще принимает гостей.

На официальной странице мишки в соцсетях появилась колоритная фотография: Мансур стоит позади молодоженов, как шафер, разделяет их лишь клетка вольера.

- Мансур гулял на свадьбе! - гласит надпись под фото.

Фото мгновенно набрало большое количество лайков и положительных откликов:

- Замечательно! Мансурчик! Вижу, что тебе понравилось на свадьбе! Красиво стоят!

- Это свадьба прилетела навестить медвежонка, - поясняют авиаторы.

Так что мишка и гостей развлек - тамадой поработал и лайки в интернете от неравнодушных поклонников получил.

Мансур принимает ванну со своим "медвежьим папой" Андреем Ивановым. Фото: facebook.com/Медвежонок Мансур

Мансур играет с Анреем. Фото: facebook.com/Медвежонок Мансур

Свадебное фото в полный рост. Фото: facebook.com/Медвежонок Мансур

Водные процедуры. Фото: facebook.com/Медвежонок Мансур