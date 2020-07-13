2020-07-13T15:48:09+03:00
Общество

Покататься на лошади в тверском парке "Тьмака" можно за 200 рублей

Это цена поездки по самому короткому маршруту
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В парке "Тьмака" теперь можно не только погулять.В парке "Тьмака" теперь можно не только погулять.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В тверском ландшафтном парке "Тьмака" работает новое развлечение - катание на лошадях.

- Желающие могут прокатиться на лошади по разным маршрутам. Малый круг по парку стоит 200 рублей, средний - 300 рублей, а большой - 400 рублей, - рассказали "КП"-Тверь" в муниципальном предприятии "Дирекция парков".

Тот, кто лошадок побаивается, может покататься по территории на веломобиле (130 рублей за 15 минут). Также в парке "Тьмака" начал работать верёвочный городок. В зависимости от возраста и уровня подготовки вам предложат пройти один из четырёх маршрутов (цена посещения - 200 рублей).

Напомним, мероприятия с массовым участием граждан в Твери пока запрещены, даже День города нынче состоится в формате онлайн. В горсаду по-прежнему не работают аттракционы, но можно пострелять в тире или сыграть в настольный теннис. В парке Победы работает прокат лодок и катамаранов.

Все подробности о том, как и почём развлечься в парках Твери, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покататься на лошади в тверском парке "Тьмака" можно за 200 рублей
В поездах в Тверской области разрешили бесплатно провозить велосипеды
Огромные черные слизни поедают грибы в лесах Тверской области
Отопительные приборы и швейную машинку украли у жителя Твери
40-летний мужчина съехал в кювет на иномарке в Тверской области
Более 33 тонн "санкционных" яблок и груш уничтожили в Тверской области
Игорь Руденя поручил актуализировать региональные национальные проекты в соответствии с поручениями президента РФ
Бывшая осужденная украла шкатулку с украшениями у жительницы Твери
В Ржеве Тверской области обокрали туристов из Беларуси, которые приехали посмотреть мемориал
В Твери следователи проверяют мать мальчика, который получил тяжелые травмы в ДТП
При столкновении двух иномарок в Тверской области погиб пожилой мужчина
13 июля выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по истории и физике
Количество зараженных коронавирусом в Твери достигло 1376 человек
В Тверской области выявлены новые случаи коронавируса
С территории предприятия в Тверской области украли металлические ворота
Родителей, чьи дети ныряли с катера, оштрафовали в Тверской области
Пьяная женщина за рулем иномарки опрокинулась в кювет в Тверской области
О грозе, дожде и ветре предупредили жителей Тверской области