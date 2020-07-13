Покататься на лошади в тверском парке "Тьмака" можно за 200 рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T15:48:09+03:00

В парке "Тьмака" теперь можно не только погулять. Фото: Виктория ТУШКОВА

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В тверском ландшафтном парке "Тьмака" работает новое развлечение - катание на лошадях.

- Желающие могут прокатиться на лошади по разным маршрутам. Малый круг по парку стоит 200 рублей, средний - 300 рублей, а большой - 400 рублей, - рассказали "КП"-Тверь" в муниципальном предприятии "Дирекция парков".

Тот, кто лошадок побаивается, может покататься по территории на веломобиле (130 рублей за 15 минут). Также в парке "Тьмака" начал работать верёвочный городок. В зависимости от возраста и уровня подготовки вам предложат пройти один из четырёх маршрутов (цена посещения - 200 рублей).

Напомним, мероприятия с массовым участием граждан в Твери пока запрещены, даже День города нынче состоится в формате онлайн. В горсаду по-прежнему не работают аттракционы, но можно пострелять в тире или сыграть в настольный теннис. В парке Победы работает прокат лодок и катамаранов.

Все подробности о том, как и почём развлечься в парках Твери, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU