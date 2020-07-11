День города Твери 19 июля 2020: полная программа праздника, онлайн-трансляции, конкурсы

День города Твери 2020 пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Городские власти уже опубликовали полную программу праздника. Основные торжества запланированы на 19 июля.

Онлайн-трансляции мероприятий можно посмотреть на сайте праздника dengoroda2020.tver.cool, а вот поучаствовать в тематических конкурсах можно уже сейчас.

Программа праздника День города Твери 2020:

Трансляции

(Смотрим на официальном сайте праздника dengoroda2020.tver.cool) Открытие праздника «День города Твери»

С 885-летием жителей города поздравит Глава Твери Алексей Огоньков. День города Твери: каким он был? Редкие кадры праздников. Из Калинина в Тверь: 30 лет со дня переименования города.

Тверь предстанет современным развивающимся городом, городом активных прекрасных людей.

«11 дружеских встреч»

Виртуальная поездка по городам-побратимам Твери.

Одиннадцать дружеских встреч – видеопрезентация, которая посвящена городам-побратимам нашего города: Хямеенлинна (Финляндия), Безансон (Франция), Будённовск (Россия), Оснабрюк (Германия), Инкоу (Китай), Капошвар (Венгрия), Велико Тырново (Болгария), Баффало (США), Феодосия (Россия), Орша (Беларусь), Монтемурло (Италия).

«Олимпиада – 80. Взгляд из Калинина»

видеофильм

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходили XXII Летние Олимпийские игры – красочный и незабываемый праздник. 16000 спортсменов из 80 стран, 6000 иностранных журналистов.

Главное событие планеты не обошлось без участия тверских арбитров.

О тверичанах – участниках легендарного события – расскажет фильм «Олимпиада – 80. Взгляд из Калинина».

Вы услышите интересные истории и яркие воспоминания участников Олимпиады - 80.

«Поздравляем, Тверь!»

видеоткрытки-поздравления

Ни один День рождения не обходится без теплых слов и сердечных поздравлений! запишите поздравление и отправьте на официальный сайт праздника.

«Струны русской души»

IX Тверской фестиваль оркестров русских народных инструментов.

20 лучших оркестров и ансамблей России из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Калуги, Великого Новгорода, Ульяновска и других городов – в одном концерте, на одной площадке!

Вы узнаете историю фестиваля, познакомитесь с известными оркестрами и ансамблями, насладитесь русской музыкой!

«Тверская звезда»

шоу-программа

«Тверская звезда» - церемония награждения тверичан, прославивших наш город, за успехами которых мы следили целый год.

«Тверь зажигает»

шоу-программа

Ведущие артисты и молодые исполнители города Твери представят новый блистательный проект «Тверь зажигает». Вместе с участниками шоу Вы отправитесь в музыкальное путешествие по городу Твери.

«Актриса Тверь»

экскурсионный маршрут

«Актриса Тверь» - это атмосферная видеоэкскурсия по местам киносъемок в нашем городе.

Конкурсы и акции

«Приветы со всего света!»

акция-поздравление

Мы приглашаем все-всех-всех поздравить город с Днем рождения и передать приветы своим родным и близким. Записывайте поздравление сами! Приглашайте к участию родных и друзей, наших соотечественников и земляков (из разных городов и стран).

Размещайте эти видео с хештегом #тверь_привет в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук).

«Удивительные истории Твери»

экскурсионный проект

Интересные и невероятные истории о достопримечательностях нашего города.

«Следуй за улыбкой»

фото-акция

Город – это мы! Давайте подарим свои улыбки городу! Сфотографируйтесь в любимом месте города, выложите свою фотографию в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) с надписью: «Следуй за улыбкой», не забудьте хештег #следуйзаулыбкой_тверь.

10 участников, набравших большее количество лайков, получат призы!

«Тайны города»

онлайн-конкурс рисунков

Проявите свои творческие способности в изобразительном искусстве и поделитесь своими впечатлениями о любимом городе: его уютных уголках, укромных местах! Прием заявок до 15 июля (включительно). Подробная информация на сайте Тверского городского музейно-выставочного центра. Участников ждут подарки!

«Тверь открывает таланты»

фестиваль-конкурс

Умеете петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, красиво читать стихи или обладаете другими талантами фестиваль-конкурс «Тверь открывает таланты» для вас!

Присылайте видеозапись со своим выступлением до 10 июля 2020 года. Победителей ждут призы, а всех участников – дипломы.

«Грильфест 2020»

«Грильфест 2020» - праздник вкуса и чудесного настроения, мастер-классы от шеф-повара и хорошая музыка! Условия фестиваля просты: жарь, фотографируй, делись!

Сделайте пост с фото вашего блюда на гриле в социальной сети (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) и поделитесь своим рецептом, не забудьте в конце поста поставить хештег #Грильфест2020. Победителей ждут призы! Всем приятного аппетита! Ждем Ваших фотографий!

«Танцуем родное»

творческий проект

Повтори движения за танцорами образцового ансамбля танца «Каблучок», запиши видео и размести в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) с хештегом #танцуемродноетверь, набирай лайки!

Участники, набравшие наибольшее количество лайков получат призы и подарки!

Интеллектуальная игра от Лиги Индиго

Впервые в День города Твери Лига Индиго создаст эксклюзивную игру, где один из раундов посвящен городу Твери. Стать участником может как один человек, так и группа!

Заходите на станицу Лиги Индиго ВКонтакте, регистрируйтесь, отвечайте на вопросы, побеждайте! Победителей ждут призы и подарки!