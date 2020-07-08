2020-07-09T00:30:45+03:00
Общество

Новое граффити с портретом Александра Солженицына может появиться в центре Твери

Закрасят ли для этого граффити Хайпера, пока непонятно
Ирина СЕРГЕЕВА
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Предполагается, что новое граффити появится на этой стене. Фото: из архива Майка ХайпераПредполагается, что новое граффити появится на этой стене. Фото: из архива Майка Хайпера
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В среду 8 июля появилась информация о выборе места для граффити, изображающего портрет писателя Александра Солженицына. Напомним, что на днях рисунок, располагавшийся на стене дома 32 по Смоленскому переулку, был закрашен, а еще ранее кто-то исказил смысл цитаты писателя, замазав в ней одно слово.

Подчеркивается, что если уничтоженный портрет появился без согласования с городской администрацией, то теперь место для изображения классика предоставлено властями официально.

Уточняется, что новое граффити будет сделано на доме 29 по бульвару Радищева. И оно будет уже не первым на этой стене. В прошлом году художник Майк Хайпер изобразил там космонавта, которого почему-то через некоторое время закрасили.

Нынешней весной Хайпер в соавторстве с еще одним художником, Артемом Аезакми, нарисовал на этом месте мужчину со смартфоном, рядом с которым написано «Теперь ты в моей истории».

Новое граффити с портретом Солженицына будет выполнено вновь Виктором Лебедевым (Джокером) – автором закрашенного рисунка на доме по Смоленскому переулку. Он же и подтвердил, что новое место уже согласовано.

Теперь становится непонятно, закрасят ли на этот раз граффити Хайпера.

Это граффити закрасили, а теперь хотят восстановить, но в другом месте Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

Это граффити закрасили, а теперь хотят восстановить, но в другом местеФото: Ирина СЕРГЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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