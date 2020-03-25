«Искусство испортить может каждый»: Вандалы исказили цитату Солженицына на граффити в Твери

На углу дома № 32 по Смоленскому переулку Твери весенний ветер разносит аромат свежеиспеченных пончиков. Люди спешат мимо, не поднимая головы. Лишь самые внимательные на днях заметили: в двенадцатиметровом граффити, где изображен Александр Солженицын, появилось серьезное изменение.

Кому не дает до сих пор спокойно жить стена, расписанная художником Виктором Джокером еще в октябре 2018 года, непонятно, но, видимо, такие остались до сих пор. Вроде бы успел уже утихнуть шум вокруг самой картины, и тут снова…

Нет, сам недописанный портрет классика, изображенный на торце здания, цел, а вот весь смысл иллюстрации изменился полностью. Вместо ёмкой фразы «Жить не по лжи» осталось всё, кроме частицы «не». Её замазали, причём весьма искусно. Вроде бы всё осталось на месте, а приглядишься - и все деяния и принципы классика характеризуются теперь с другой стороны.

Напомним, «Жить не по лжи» - именно так называлось публицистическое эссе Солженицына, обращённое к советской интеллигенции. В нем писатель призывал каждого поступать так, чтобы из-под его пера не вышло ни единой фразы, «искривляющей правду», не высказывать подобной фразы ни устно, ни письменно, не цитировать ни единой мысли, которую человек искренне не разделяет, не участвовать в политических акциях, которые не отвечают его желанию, не голосовать за тех, кто недостоин быть избранным. Кроме того, Солженицын предлагал наиболее доступный, по его мнению, способ борьбы с режимом: «Самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь всё покрыла, всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет не через меня!»

Вместо ёмкой фразы «Жить не по лжи» осталось всё, кроме частицы «не»Фото: Ирина ТАРАСОВА

Кстати, предположений, кто закрасил часть фразы, у местного населения нет… В той самой пекарне, где пекут пончики, изменений даже не заметили. Впрочем, если граффити замажут, они тоже не видят ничего плохого. А вот мнения жильцов дома по-прежнему разнятся:

- Постановление о том, чтобы этот рисунок убрали, есть. Так что это вопрос времени. А значит, и вандализмом это назвать нельзя. Нельзя испортить то, что скоро и так исчезнет, - считают одни.

- Искусство может испортить каждый. Художник старался, но его работу не оценили. Я - за граффити. Солженицына уважаю и его творчество тоже. Надо оставить все как есть, - делятся другие.

Конкретных предположений, кто испортил рисунок, нет. Скорее всего, это сделали ночью, ведь место заметное. А вот причину, почему так поступили, высказывает старший по дому № 32 Андрей Чугуевский:

- Зарисовали надпись около недели назад. Кто - не знаю. Но понять их можно: Солженицын - фигура-то скандальная. Есть люди, которые до сих пор не согласны ни с ним, ни с его убеждениями. Они и проявили такую самодеятельность. Меня это не удивляет. В прошлом году состоялся суд, согласно которому господин Лебедев (художник Виктор Джокер. - Ред.) должен был устранить этот портрет. Но до сих пор это не сделано. Странная ситуация получается: судебное решение есть, но оно не исполняется. Видимо, кому-то это надоело, и он решил таким образом привлечь снова внимание.

Сам Виктор Джокер сложившуюся ситуацию комментирует спокойно:

- Да, я в курсе произошедшего. Испортить надпись было несложно: достаточно длинной палки и валика… Тут дело в другом. Это сделали те, кто, наверное, не может жить по правде, тяжело ему, а значит, они сами осознанно хотят жить по лжи. И к Солженицыну, который давно сделал себе имя, это не имеет никакого отношения.

P.S. Кстати, постановление «вернуть стене первоначальный вид», действительно есть, и оно в силе. Виктор Джокер периодически приходит к приставам и подписывает бумаги, что он его не исполнил…