Граффити с изображением Солженицына в Твери все-таки закрасили

4 Июль 2020 2020-07-04T12:59:49+03:00

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4 июля началось в Твери с того, что к углу дома №32 по Смоленскому переулку подъехала автовышка. После чего человек на подъемнике стал закрашивать то самое нашумевшее граффити с изображением Александра Солженицына.

Многие местные жители, особенно молодежь, откровенно растроены: "Жалко. Очень красивое было граффити, яркое. Да и фраза жизненная, заставляет задуматься".

По сообщению очевидца, блогера Игоря Марченкоффа, коммунальщики обещают на месте прежнего граффити нарисовать "что-то лучшее". Вопрос кого именно?

Напомним, стена дома была расписана художником Виктором Джокером еще в октябре 2018 года. С тех пор начались споры и разбирательства. Кто-то был категорически против рисунка, кто-то за. Начались суды.

И вроде когда ажиотаж уже вроде бы прошел, в марте этого года граффити подпортили - убрали частицу "не" по фразе "Жить не по лжи". Тем самым полностью изменили смысл сказанного классиком.

После этого стали говорить, что граффити все-таки уберут. Это лишь вопрос времени.

Вот так было еще несколько дней назадФото: Ирина ТАРАСОВА

А вот так сейчас. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU