В Твери завершены третий и четвёртый этапы гидравлических испытаний: выявлено 165 повреждений

1 Июль 2020 2020-07-01T09:41:44+03:00

Пятый и шестой этапы гидравлических испытаний стартуют 2 июля. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Пятый и шестой этапы начинаются 2 июля

Изменить размер текста: A A

В Твери завершились третий и четвёртый этапы гидравлических испытаний, в ходе которых выявлено 99 повреждений на магистральных тепловых сетях. Работы ведёт теплоснабжающая компания "Тверская генерация".

Коммунальщики проверили теплосети на некоторых участках Пролетарского и Центрального районов, а также локальные котельные "за линией" и в Сахарово.

95 из 99 повреждений магистральных теплосетей уже устранены, сообщает администрация Твери. Четыре оставшихся сейчас в работе. На разводящих сетях обнаружили 66 повреждений, устранены к сегодняшнему моменту 52.

Пятый и шестой этапы гидравлических испытаний стартуют 2 июля. Коммунальщики проверят теплосети за Волгой (частично в микрорайоне Юность, а также в посёлке Вагонников, на Соминке и в Литвинках) и в Московской районе (Южный, Зелёный проезд, Цанова). Проверят также локальную котельную в Химинституте.

Где на очередных этапах будут отключать горячую воду, читайте здесь. Если в данном списке вашего дома нет, но "горяченькую" у вас всё-таки отключили, звоните по телефону горячей линии: (4822) 78-00-00 или в единую диспетчерскую: (4822) 34-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU