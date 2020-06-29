Кому в Твери отключат воду с 1 и 15 июля

Скоро начнется очередной этап временных отключений горячей воды из-за плановых гидравлических испытаний и ремонта труб в городе Твери.

Если вашего дома нет в списке, а горячую воду отключили, уточняйте у коммунальщиков по телефону горячей линии: (4822) 78-00-00. Или обращайтесь в единую диспетчерскую службу города: (4822) 34-87-07.

С 1 по 15 июля

Волоколамский пр-т (37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47),

Зеленый пр-д (43к11, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49к1, 49к2, 49к3)

Коминтерна (77б, 107),

Транспортная (2,4,6),

Фадеева (19, 23, 25, 29, 31);

Цанова (3,5, 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а),

«Южный» м-н (весь жилой сектор).

1-й Вагонников (43),

1-я Вагонников (46),

Грибоедова 2-я (2/43, 4, 6/2),

Дачная (57, 67, 69, 71, 74),

Докучаева (36),

Кольцевая (70, 72, 74, 76, 78),

Красина (45),

Красина 2-я (49, 68, 72, 74, 76, 80, 82),

Луначарского (26, 30, 32, 32к1, 32к2, 34, 36),

Плеханова (57),

Прошина (5),

П. Савельевой (48, 48к1, 48к2, 52, 52к1, 52к2, 52к4),

Седова (55, 57, 57),

Скворцова-Степанова (85),

Фрунзе (20, 24),

Хромова (19, 21, 23, 23к1, 23к2, 27, 27 к2, 27к1, 29, 31),

Хрустальная (10, 32/67, 36, 36к1, 37, 37к1, 38, 40, 41к1, 41к2, 41к4, 42, 43, 45, 46к1, 46к2),

Цветочная (2, 4, 6)

Восстания (30/1, 32, 34/11, 36/14, 38, 40, 40к2, 42, 44, 44к2, 46, 48),

Заслонова (1, 5, 5а, 7, 9, 11),

Коллективный пер. (3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10),

Профсоюзов б-р (1, 3, 3к3, 4, 5а, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 6, 7, 9к1, 9к2, 9к3, 10, 11к1, 11к2, 13, 15к1, 15к2, 17/16, 18к2, 19, 21, 23, 25, 27),

Севастьянова (1, 1к1, 2, 2к1, 3, 5, 6, 7, 7к1, 7к2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/6, 16, 18, 20)

Стахановская (31, 33, 35, 37)

Тракторная (4а, 5, 5б, 5в, 8а),

Халтурина (16, 20, 22),

С 6 по 20 июля

пос. Химинститута

С 13 по 27 июля

Мамулино