2020-06-27T10:42:07+03:00
Недвижимость

Крупский мост в Твери должны отремонтировать до начала августа

А до конца лета приведут в порядок и подъезды к нему
Александр ЖМУЛИН
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Открытия моста придется ждать еще примерно месяц.Открытия моста придется ждать еще примерно месяц.Фото: Александр ЖМУЛИН
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Капремонт Бурашевского путепровода, известного в народе как Крупский мост, продолжается по скорректированному графику. Ждать их окончания, похоже, придется еще не меньше месяца.

26 июня на объекте с инспекцией побывал глава Твери Алексей Огоньков.

- Конечно, все мы сейчас ждём открытия Бурашевского путепровода, подрядчик заверяет, что в конце июля по нему будет открыто движение транспорта, - отметил по итогам осмотра моста глава города.

Алексей Огоньков уточнил, что объект будет вводиться поэтапно - сначала возобновится автомобильное движение, а к концу лета отремонтируют также и подъезды к Крупскому мосту.

На ремонт подъездов к путепроводу согласно данным госзакупок планируется затратить свыше 23 млн рублей.

Напомним, что изначально начатый летом 2019 года капремонт Крупского моста планировалось завершить в мае 2020-го. Однако в апреле глава города объявил, что работы затягиваются на два месяца. В свою очередь подрядчик объяснил это тем, что существует проблема с предоставлением технологических окон на железной дороге, без которых основные работы вести невозможно.

Контроль за ходом ремонта ведут министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, администрация города Твери и территориальный дорожный фонд региона.

Работы на Крупском мосту. Фото: администрация Твери

Работы на Крупском мосту. Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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