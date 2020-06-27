Крупский мост в Твери должны отремонтировать до начала августа
Капремонт Бурашевского путепровода, известного в народе как Крупский мост, продолжается по скорректированному графику. Ждать их окончания, похоже, придется еще не меньше месяца.
26 июня на объекте с инспекцией побывал глава Твери Алексей Огоньков.
- Конечно, все мы сейчас ждём открытия Бурашевского путепровода, подрядчик заверяет, что в конце июля по нему будет открыто движение транспорта, - отметил по итогам осмотра моста глава города.
Алексей Огоньков уточнил, что объект будет вводиться поэтапно - сначала возобновится автомобильное движение, а к концу лета отремонтируют также и подъезды к Крупскому мосту.
На ремонт подъездов к путепроводу согласно данным госзакупок планируется затратить свыше 23 млн рублей.
Напомним, что изначально начатый летом 2019 года капремонт Крупского моста планировалось завершить в мае 2020-го. Однако в апреле глава города объявил, что работы затягиваются на два месяца. В свою очередь подрядчик объяснил это тем, что существует проблема с предоставлением технологических окон на железной дороге, без которых основные работы вести невозможно.
Контроль за ходом ремонта ведут министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, администрация города Твери и территориальный дорожный фонд региона.
Работы на Крупском мосту. Фото: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU