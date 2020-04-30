Ремонт Крупского моста в Твери затягивается до сентября
Об этом заявил Глава Твери Алексей Огоньков
Ремонт Крупского моста в Твери затягивается Фото: ПТО
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30 апреля в Тверской городской Думы депутаты заслушали ежегодный отчет Главы Твери Алексея Огонькова о проделанной работе.
В докладе был поднят вопрос ремонта Бурашевского путепровода. В частности глава города отметил, что ремонт может затянуться. Сдать отремонтированный объект должны были в мае 2020 года, но из-за того, что позно был утвержден график технологических окон на ОАО "РЖД", сроки сдвинулись.
- Ремонт затянется еще на 2-2,5 месяца, - рассказал Алексей Огоньков. - Движение начнется чуть раньше, а благоустройство завершат к сентябрю.
ИСТОЧНИК KP.RU