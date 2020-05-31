2020-05-31T01:31:36+03:00
Общество

Когда в Твери откроют «Крупский мост»: горадминистрация поясняет

Дата вероятного открытия моста прописана в постановлении горадминистрации Твери
Алина ПЕТРОВА
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Названа возможная дата открытия движения по «Крупскому мосту» в Твери.Названа возможная дата открытия движения по «Крупскому мосту» в Твери.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Документ, вносящий ясность в дату открытия «Крупского моста» в Твери, опубликован на официальном сайте муниципалитета. Он вносит изменения в постановление №245 от 16 июня 2019 когда, которым было запрещено движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе.

Согласно постановлению от 29 мая датой открытия движения может стать 20 июля 2020 года.

Заметим, ремонт Крупского моста в Твери затянулся. Его должны были сдать ещё в мае. Но подрядчик не смог отремонтировать в срок, мотивировав это тем, что существует проблема с предоставлением технологических окон на железной дороге, без которых основные работы вести невозможно. График технологических окон РЖД согласовали только 28 апреля.

В своём годовом отчете перед депутатами гордумы глава Твери Алексей Огоньков в минувшем месяце заявил: на то, чтобы отремонтировать путепровод нужно ещё 2,5 месяца.

Путепровод ремонтируют с июля прошлого года. Его открытия очень ждут жители микрорайона «Южный», ведь «Крупский мост» существенно разгрузит другой путепровод, ведущий в микрорайон с Волоколамки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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