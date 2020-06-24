Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются фитнес-клубы, сауны, СПА-салоны
Накануне вечером, 23 июня, губернатор Игорь Руденя подписал постановление о снятии ряда ограничительных мер в Тверской области.
Так, с 24 июня в Верхневолжье, при условии соблюдения санитарных мер, разрешено работать фитнес-клубам, снят запрет на деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, СПА- и массажных салонов, а также соляриев и саун.
Напомним, ранее гражданам, при условии соблюдения социальной дистанции и мер безопасности, были разрешены тренировки под открытым небом, в том числе на спортплощадках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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