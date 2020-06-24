2020-06-24T08:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются фитнес-клубы, сауны, СПА-салоны

Соответствующее постановление подписал губернатор
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области открываются СПА-салоны и фитнес-клубыВ Тверской области открываются СПА-салоны и фитнес-клубыФото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне вечером, 23 июня, губернатор Игорь Руденя подписал постановление о снятии ряда ограничительных мер в Тверской области.

Так, с 24 июня в Верхневолжье, при условии соблюдения санитарных мер, разрешено работать фитнес-клубам, снят запрет на деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, СПА- и массажных салонов, а также соляриев и саун.

Напомним, ранее гражданам, при условии соблюдения социальной дистанции и мер безопасности, были разрешены тренировки под открытым небом, в том числе на спортплощадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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