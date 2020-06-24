2020-06-24T01:02:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 июня 2020 года: зараза никуда не делась, но посещать спортзалы, рестораны и зубных врачей теперь можно

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 24 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Алина ПЕТРОВА
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Пикники у обочин - теперь тоже можно.Пикники у обочин - теперь тоже можно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На утро 24 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3256 человека (+ 59 за сутки).

1125 заражённых изолированы (+25 за сутки).

2070 пациентов с начала пандемии выздоровели (+109 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 61 человек (+2 за сутки).

Поздним вечером 23 июня стало известно о том, что власти региона значительно смягчили карантинные меры. Конечно, при условии соблюдения санитарных требований и социальной дистанции. В постановлении, подписанном губернатором Игорем Руденей, говорится:

– открываются для посещения парки, детские игровые площадки;

– возобновляют работу предприятия общепита, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, библиотеки и выставочные залы;

– открываются ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и т.п.;

– начинают принимать пациентов стоматологические клиники;

–допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, турбазах, гостевых домах и иных аналогичных объектах;

– разрешается посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профобразования, детских садов;

– разрешены прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий.

С 6 июля начинают работу загородные детские лагеря.

Берегите себя, не злоупотребляйте вновь обретённой свободой, помните, коронавирусная зараза никуда не делась. Соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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