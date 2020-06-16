ФК «Тверь» получил право играть в футбол в Профессиональной лиге
16 июня новая футбольная команда столицы Верхневолжья «Тверь» получила лицензию Российского футбольного союза и соответственно право играть в Профессиональной лиге в сезоне 2020-2021 годов.
На сегодняшний день полностью сформирован тренерский штаб, главным тренером назначен Вадим Гаранин, ранее возглавлявший сборную России U-15.
Проводить домашние матчи клуб будет на стадионе «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории.
Новый клуб планирует начать тренировки в Твери с 22 июня. При этом команда еще не набрана - ведутся переговоры с игроками, в том числе с воспитанниками областной СШОР по футболу.
ФК «Тверь» будет выступать в группе «Запад» ПФЛ, где ранее играла «Волга». По предварительной информации, турнир стартует в начале августа.
В таком случае времени на обкатку у команды чрезвычайно мало.
Напомним, что в создании нового тверского клуба по футболу участвовал губернатор Игорь Руденя. В частности, глава региона проводил переговоры с президентом тульского ФК «Арсенал» Гурамом Аджоевым. Сын последнего - Мамука Аджоев - в итоге стал президентом уже ФК «Тверь».
Официально в Министерстве юстиции РФ новый клуб был зарегистрирован начале этого апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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