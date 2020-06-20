2020-06-20T13:46:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково

Для того, чтобы попасть в Конаково и Удомлю пропуска больше не нужны
Олег ХАДАЕВ
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Отменены пропуска на въезд в четыре населённых пункта Тверской области. Фото: www.google.ru/maps, ПТООтменены пропуска на въезд в четыре населённых пункта Тверской области. Фото: www.google.ru/maps, ПТО
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С середины апреля в Тверской области были закрыты для въезда четыре муниципальных образования — города Удомля, Конаково, Закрытые территории (ЗАТО) Солнечный и Озёрный.

Сегодня, 20 июня, отменены все пропуска на въезд в эти населённые пункты. Постановление об этом подписал губернатор Тверской области Игорь Рудени в рамках снятия режима самоизоляции на территории региона.

Для посещения этих населённых пунктов действуют докоронавирусные правила.

Напомним, в этих муниципалитетах располагаются стратегически важные объекты: Калининская АЭС в Удомле, Конаковская ГРЭС в Конаково, завод «Звезда» Роскосмоса в ЗАТО Солнечный и 7-а ракетная гвардейская дивизия РВСН в Озёрном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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