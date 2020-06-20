Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково
С середины апреля в Тверской области были закрыты для въезда четыре муниципальных образования — города Удомля, Конаково, Закрытые территории (ЗАТО) Солнечный и Озёрный.
Сегодня, 20 июня, отменены все пропуска на въезд в эти населённые пункты. Постановление об этом подписал губернатор Тверской области Игорь Рудени в рамках снятия режима самоизоляции на территории региона.
Для посещения этих населённых пунктов действуют докоронавирусные правила.
Напомним, в этих муниципалитетах располагаются стратегически важные объекты: Калининская АЭС в Удомле, Конаковская ГРЭС в Конаково, завод «Звезда» Роскосмоса в ЗАТО Солнечный и 7-а ракетная гвардейская дивизия РВСН в Озёрном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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