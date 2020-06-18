В Тверской области вновь ушла из дома семнадцатилетняя Вероника Богданова

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:31:15+03:00

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18 июня в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней Вероники Вячеславовны Богдановой, 2002 года рождения. Сегодня она ушла из дома в селе Козлово Спировского района, и по настоящее время её местонахождение не установлено.

Известно, что девушка и раньше неоднократно уходила из дома - ее искали в декабре прошлого года и в январе 2020 года. Каждый раз пропавшая возвращалась.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Ведется поиск.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU