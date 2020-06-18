2020-06-18T14:31:15+03:00
Происшествия

В Тверской области вновь ушла из дома семнадцатилетняя Вероника Богданова

Ведется поиск пропавшей
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка неоднократно уходила из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДевушка неоднократно уходила из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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18 июня в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней Вероники Вячеславовны Богдановой, 2002 года рождения. Сегодня она ушла из дома в селе Козлово Спировского района, и по настоящее время её местонахождение не установлено.

Известно, что девушка и раньше неоднократно уходила из дома - ее искали в декабре прошлого года и в январе 2020 года. Каждый раз пропавшая возвращалась.

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Ведется поиск.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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