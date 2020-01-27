Несовершеннолетняя девушка пропала в Тверской области

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:20:46+03:00

17-летняя девушка пропала в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Несовершеннолетняя Богданова Вероника Вячеславовна 2002 года рождения пропала 26 января. Девушка ушла из дома в селе Козлово Спировского района Тверской области и до сих пор не вернулась.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Пропавшую девушку ищут следователи, полиция. Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства несовершеннолетней. Опрошены родственники, ведутся мероприятия по установлению ее местонахождения и лиц, поддерживающих с пропавшей дружеские отношения.

Известно, что девушка и ранее уходила из дома, но всегда возвращалась.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU