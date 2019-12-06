2019-12-06T17:01:04+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Подросток ушла из дома и не вернулась
Ольга ТРОФИМОВА
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Неделю назад девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиНеделю назад девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Богданова Вероника Вячеславовна, 2002 года рождения, пропала 27 ноября. Девушка самовольно ушла из дома, расположенного в селе Козлово Спировского района Тверской области и не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Подростка ищут спецслужбы и волонтеры. Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, девушка и раньше уходила из дома, но потом возвращалась. Установлено, что девочка общается с матерью, сотрудникам правоохранительных органов посредством социальной сети, каждый раз сообщая, что в ближайшее время вернется домой. Номер ее телефона в настоящее время не активен.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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