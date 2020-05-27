В Тверь может вернуться профессиональный футбол

«Ждём...» - таков лаконичный «статус» в соцсети у группы, посвященной создаваемому в столице Верхневолжья новому профессиональному футбольному клубу. Впрочем, это неофициальный паблик. ФК «Тверь» пока не обзавелся официальным представительством в интернете. Сейчас у клуба есть дела поважнее — завершается подготовка документов на получение лицензии в Российском футбольном союзе (РФС).

Удачное прохождение этой процедуры позволит новоиспеченной команде уже с сезона 2020-2021 заиграть в профессиональном первенстве Олимп-ПФЛ – третьей лиге отечественного футбола. Если, конечно, коронавирус не вмешается.

Вчера, 26 мая, вопрос обеспечения деятельности ФК «Тверь» и в целом развития футбола в регионе рассматривался на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Вопрос об обеспечении инфраструктуры для футбольного клуба в Твери рассмотрели на совещании в областном правительстве под председательством губернатора. Фото: ПТО

Напомним, официально ФК «Тверь» был зарегистрирован в Минюсте РФ 9 апреля этого года. Название для клуба было определено народным голосованием, поскольку «Волга», так назывался прежний клуб, по правилам РФС использоваться пока не может.

Впервые же после развала «Волги» о возрождении профессионального футбола в Твери на официальном уровне конкретно заговорили в декабре 2019 года. Тогда губернатор провел встречу с президентом ФК «Арсенал» (Тула) Гурамом Аджоевым. Были достигнуты договоренности с тульским клубом о помощи в создании новой команды в тверском регионе.

А уже в феврале Игорь Руденя и Гурам Аджоев посетили ряд стадионов Твери и рассмотрели варианты их реконструкции.

В итоге президентом ФК «Тверь» стал сын президента «Арсенала» - Мамука Аджоев, Известно, что несколько лет назад, когда Гурам Аджоев занимал должность спортивного директора московского «Динамо», он работал помощником отца в структуре клуба.

На совещании, которое провел губернатор, Мамука Аджоев, похоже, не присутствовал. Сообщений об этом нет. Между тем, там обсуждались вопросы о том, где будет играть и тренироваться новый клуб.

Стадион «Химик» пока исключается. Однако, несмотря на то, что этот спортивный объект «законсервирован» из-за продолжающегося по нему судебного разбирательства, областное правительство уже озвучило планы по ремонту стадиона.

Помимо, «Химика» в столице региона собираются ремонтировать стадионы «Центральный» и имени Вагжанова, строить футбольный манеж, а также реконструировать футбольную базу в поселке Эммаусс.

ФК «Тверь», по информации от областного правительства, на первых порах будет играть на стадионе «Юность», где базируется Региональный центр подготовки футболистов. Сейчас там завершают ремонт входной группы, а также уже обновлены раздевалки, душевые, санузлы, обустроен пресс-центр, установлена новая система видеонаблюдения.

В регионе растет новое поколение футболистов, может, кто-нибудь из этих ребят будет играть за профессиональный клуб Твери. Фото: ПТО

Пока нет никакой информации о том, рассматриваются ли уже какие-либо кандидаты в состав клуба. При этом известно, что в Твери планируют создать футбольную школу-интернат для талантливых и перспективных юных игроков из разных городов и районов Верхневолжья.

- Сначала мы можем сформировать сборную команду игроков из разных городов, но затем нам нужна своя школа, чтобы растить ребят из муниципалитетов Тверской области. Должна быть создана система, чтобы ребята могли здесь, в Твери, тренироваться, жить и учиться, - отметил по этому поводу Игорь Руденя.

СПРАВКА «КП»

Футбол в нашем регионе, как и во всё мире, является одним из самых популярных видов спорта. Согласно статистике, в 2019 году только в спортивных школах футболом занимались почти 4 тысячи ребят. В регионе продолжается реализация программы по установке мини-футбольных полей в городских и сельских поселениях.

В 2019 году Тверской спортивной школе олимпийского резерва по футболу Российским футбольным союзом присвоен статус «Детский футбольный центр». В итоге выделена субсидия из федерального бюджета на приобретение инвентаря и оборудования.