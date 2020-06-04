Более 70 000 граждан обследовано на коронавирус в Тверской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:00:11+03:00

Тесты на коронавирус проверяют в пяти лабораториях Тверской области Фото: ПТО

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В Тверской области растет выявляемость заболевших коронавирусом. На сегодняшний день подтверждено 1804 случая заболевания, 73 - за минувшие сутки. По данным оперштаба, это происходит за счет развития в регионе диагностической базы, увеличения объемов тестирования, оперативности подтверждения результатов исследований.

За минувшие сутки на коронавирус в Тверской области обследовано 1603 человека. Всего на 4 июня с начала пандемии тесты сдали 70160 человек.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU