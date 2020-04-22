2020-04-22T15:07:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Сдать анализ на коронавирус в Твери: как проходит анализ на COVID-19, нужно ли сдавать кровь

Рассказываем, где и как сдать анализ на коронавирус в Твери, и нужно ли сдавать кровь
Алина ПЕТРОВА
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Как сдать анализ на COVID-19 в Твери- поясняем.Как сдать анализ на COVID-19 в Твери- поясняем.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Многих жителей Твери интересует, где можно сдать кровь на коронавирус. И сколько это стоит. Это видно из запросов в поисковых системах интернета. Попытаемся разобраться. А кровь ли сдают, чтобы определить наличие коронавируса?

На самом деле здесь есть один момент, для анализа на COVID-19 у людей берут не кровь, а биоматериал: мазок из слизистой рта и носа.

На прикрепленном к статье видео вы можете посмотреть, как анализ на COVID-19 сдает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Забор биоматериала делают медики поликлиник по месту жительства. Исследование бесплатное, но делается только по показаниям. Анализы же проводят в пяти специализированных лабораториях.

Исследования проводят: Центр им. В.П. Аваева, Центр гигиены и эпидемиологии, медико-санитарная часть №141 в Удомле, лаборатория Тверского государственного медицинского университета, Тверская станция переливания крови.

Платно сделать анализ на коронавирус в Твери можно. Одна из частных сетевых медицинских клиник проводит их в Твери. Цена вопроса около 1 700 рублей. Есть и ограничения по забору материала. Вы не сможете сдать анализ, если у вас температура, кашель или другие симптомы ОРВИ или гриппа. Анализ можно сдать с 8 до 16 часов

Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию.По информации Минобороны России, все тесты показали отрицательный результат

ИСТОЧНИК KP.RU

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