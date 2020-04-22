Сдать анализ на коронавирус в Твери: как проходит анализ на COVID-19, нужно ли сдавать кровь

Многих жителей Твери интересует, где можно сдать кровь на коронавирус. И сколько это стоит. Это видно из запросов в поисковых системах интернета. Попытаемся разобраться. А кровь ли сдают, чтобы определить наличие коронавируса?

На самом деле здесь есть один момент, для анализа на COVID-19 у людей берут не кровь, а биоматериал: мазок из слизистой рта и носа.

На прикрепленном к статье видео вы можете посмотреть, как анализ на COVID-19 сдает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Забор биоматериала делают медики поликлиник по месту жительства. Исследование бесплатное, но делается только по показаниям. Анализы же проводят в пяти специализированных лабораториях.

Исследования проводят: Центр им. В.П. Аваева, Центр гигиены и эпидемиологии, медико-санитарная часть №141 в Удомле, лаборатория Тверского государственного медицинского университета, Тверская станция переливания крови.

Платно сделать анализ на коронавирус в Твери можно. Одна из частных сетевых медицинских клиник проводит их в Твери. Цена вопроса около 1 700 рублей. Есть и ограничения по забору материала. Вы не сможете сдать анализ, если у вас температура, кашель или другие симптомы ОРВИ или гриппа. Анализ можно сдать с 8 до 16 часов