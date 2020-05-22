На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны
В Твери подрядчик завершает работы по ремонту Московского шоссе.
В настоящее время на объекте полностью завершена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и обустройство обочин, продолжается нанесение разметки.
Активно идут работы по обустройству остановок общественного транспорта. Всего на Московском шоссе установят 32 новых остановочных комплекса. На 10 остановках уже установлены каркасы павильонов.
Вместе с тем, от жителей и работников расположенных рядом предприятий неоднократно поступали жалобы на состояние кирпичного павильона на останов "Химпром". Старая монументальная конструкция сильно обветшала.
Городские власти решают вопрос - демонтировать или ремонтировать объект.
Власти решают - снести или оставить старую монументальную остановку "Химпром" Фото: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU