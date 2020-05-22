На Московском шоссе в Твери начали устанавливать новые остановочные павильоны

22 Май 2020 2020-05-22T18:18:32+03:00

Их будет 32

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В Твери подрядчик завершает работы по ремонту Московского шоссе.

В настоящее время на объекте полностью завершена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и обустройство обочин, продолжается нанесение разметки.

Активно идут работы по обустройству остановок общественного транспорта. Всего на Московском шоссе установят 32 новых остановочных комплекса. На 10 остановках уже установлены каркасы павильонов.

Вместе с тем, от жителей и работников расположенных рядом предприятий неоднократно поступали жалобы на состояние кирпичного павильона на останов "Химпром". Старая монументальная конструкция сильно обветшала.

Городские власти решают вопрос - демонтировать или ремонтировать объект.

Власти решают - снести или оставить старую монументальную остановку "Химпром" Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU