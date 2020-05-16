Транспортная реформа в Твери: где построят новые остановочные павильоны

Ещё до того, как наша жизнь изменилась из-за пандемии, в самом начале реализации транспортной реформы в Твери и Калининском районе, стало известно, что в мае в областной столице начнут устанавливать новые остановочные павильоны. Это подтвердил губернатор Игорь Руденя во время посещения автобазы Верхневолжского АТП, отвечая на вопрос корреспондента «КП»-Тверь».

Но грянула пандемия и многие планы изменились. Вот и остановки – май перевалил за середину, а о новых павильонах ничего не слышно.

«КП»-Тверь» попыталась выяснить хоть какую-то информацию о планах по установке остановочных павильонов, которые реально нужны городу.

Как сообщила пресс-служба администрации Твери, со ссылкой на городской отдел транспорта и дорожного хозяйства, новые остановки начнут устанавливать с Московского шоссе в черте городе, то есть от Химинститута до площади Гагарина.

Также администрация Твери сообщила о том, что на первом этапе будет оборудовано 32 новых остановочных павильона.

Как они будут выглядеть, что из себя конкретно представляют, пока информации нет. Не проводилось ещё в городе и никаких общественных слушаний по этой теме.

Не назвали в администрации Твери и точных сроков установки.

Мы продолжим следить за этим вопросом.

КСТАТИ

В последний раз масштабная установка новых остановок в Твери прошла в 2018 году. На это было затрачено 87 млн. рублей из регионального бюджета. Для Твери было приобретено 87 новых остановочных павильонов. Однако горожанам они не понравились и часто критиковались из-за излишней открытости ветру и осадкам. Сейчас в городе много остановок, где вообще нет никаких павильонов для пассажиров.