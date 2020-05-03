Год, как нет с нами: В Твери вспоминают Владимира Орехова

3 Май 2020 2020-05-03T13:34:31+03:00

3 мая исполняется год, как в Твери после тяжелой болезни ушел из жизни Владимир Орехов Фото: Виктория ТУШКОВА

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Год – это много или мало? В масштабах Вселенной – почти ничто. В масштабах человеческой жизни, а тем более ощущений утраты – бесконечно много.

3 мая исполняется год, как в Твери после тяжелой болезни ушел из жизни создатель крупного медиахолдинга на Озерной Владимир Орехов. Ему было 57 лет. Прощание состоялось 7 мая.

Этот год показал, насколько незаменимыми могут быть люди. Владимир Александрович запомнился всем своей кипучей энергией, неуемной любовью к жизни, как генератор идей и инициатор смелых, порой очень смелых решений. И этого всем нам, кто работал под его руководством, очень не хватает.

Напомним, в организацию, которую возглавлял Владимир Орехов, входит несколько известных изданий – газета, сайт и радио "Комсомольская правда"-Тверь", портал ТИА, "Аргументы и факты"-Тверь" и "Ва-банк".

Владимир Орехов родился 24 февраля 1962 года в Дзержинске Горьковской области. Закончил факультет журналистики в МГУ. Позже с семьей переехал в Тверь, где спустя некоторое время основал медиахолдинг.

Памяти Владимира Орехова.

ИСТОЧНИК KP.RU