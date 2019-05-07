«Володя был смелым человеком»: в Твери простились с Владимиром Ореховым

Тверская область потеряла талантливейшего журналиста и настоящего гражданина – об этом говорил практически каждый. Орехов был одним из тех, кто создал современную тверскую журналистику. Первым в регионе открыл местные редакции федеральных изданий: «Комсомольской правды», «Ва-Банка», «Аргументов и Фактов». Первым создал городской информационный портал – ТИА. Открывал радиостанции и снимал фильмы. А ещё был хорошим товарищем и другом. И об этом говорили тоже.

Проводить Владимира Орехова в последний путь пришли родные, друзья, соратники. Приехали губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, председатель городской Думы Евгений Пичуев.

- Спасибо матери, вырастившей такого достойного человека. Это был очень объективный и честный журналист. Человек-новатор, - сказал Игорь Руденя, добавив, что дело Владимира Орехова обязано продолжаться.

Проститься с Владимиром Александровичем приехал губернатор Игорь РуденяФото: Виктория ТУШКОВА

Не только коллектив «На Озёрной», почти все тверские журналисты собрались в этот день в филармонии. Были и федеральные коллеги: первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Александр Чепель и главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Вместе с Куприяновым, возглавлявшим тогда федеральную радиостанцию «Комсомольская правда», в декабре 2010 года Владимир Орехов открыл радио «Комсомольская правда» - Тверь».

Специально приехал в Тверь бывший замгубернатора Тверской области, в последнее время руководивший международным детским центром «Артек», Алексей Каспржак.

- Смелость взрослого человека заключается в том, чтобы никогда не изменять себе. - завершил он свои воспоминания. - И Володя был смелым человеком.

Владимира Орехова не стало 3 мая. Он скончался на 58-м году жизни. Похоронили его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Проститься пришли родные Владимира Орехова, его товарищи и коллеги, политики, руководители города и региона, общественники, простые тверичанеФото: Виктория ТУШКОВА

ИЗ ДОСЬЕ КП

Владимир Александрович Орехов родился 24 февраля 1962 года в городе Дзержинске Горьковской области.

С начала трудовой деятельности был связан с одной профессией – журналистикой.

Член Союза журналистов СССР (РФ) с 1987 года. Работал в городских и областных газетах Горьковской области. С 1991 года – в Твери.

Основатель первой частной газеты в Твери – «Новая газета» (1992 г.), тверских редакций федеральных газет «Комсомольская правда» (1994 г.), «Аргументы и Факты» (1995 г.), первой тверской бесплатной рекламной газеты «Ва-Банкъ» (1994 г.).

Благодаря Орехову в Тверской области открыты редакции радиостанций «Авторадио» (2001 г.), «Радио-«КП» (2008 г.).

В 2002 году создано первое интернет-СМИ региона: «Тверское Информационное Агентство».

Реализован инвестиционный проект – первая в России частная типография по печати полноцветных газет для редакций ЦФО России и Республики Беларусь.

Все проекты реализованные при непосредственном участии и под руководством Владимира Орехова и успешно функционируют по настоящее время.

Всего за годы его профессиональной деятельности в Тверской области было создано более 500 рабочих мест.

Редакции газет и журналисты являются неоднократными победителями творческих конкурсов как Тверской области, так и Всероссийских.

Типография «Тверь-Медиа-Полиграфия» является лауреатом международного конкурса (Париж, 2005 год).

Владимир Орехов избирался депутатом Законодательного Собрания Тверской области (1999-2003 г.).

Избирался в состав Совета Общественной палаты г. Твери.

Имеет награды от ряда благотворительных фондов, являлся членом их попечительских Советов и активным участником в работе.

До настоящего времени координировал деятельность крупного тверского медиа-холдинга, в состав которых входят редакции нескольких газет, интернет-СМИ, дистрибьютеров печатных изданий и книжной продукции, полиграфического предприятия.