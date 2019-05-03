Владелец медиахолдинга на Озерной Владимир Орехов скончался в Твери

СЕГОДНЯ 23:12 2019-05-03T23:25:29+03:00

Владимиру Александровичу Орехову было 57 лет

О прощании будет известно позже

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3 марта в Твери после тяжелой болезни скончался владелец крупного медиахолдинга на Озерной в Твери Владимир Орехов. Владимиру Александровичу было 57 лет.

В организацию, которую он возглавлял, входит несколько изданий – газета, сайт и радио "Комсомольская правда»-Тверь», ТИА, «Аргументы и факты» и "Ва-банк".

О прощании будет известно позже.

Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

ИСТОЧНИК KP.RU