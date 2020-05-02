На злобу дня: бронзовому рыбаку на набережной Степана Разина в Твери вложили в руку антисептик

2 Май 2020 2020-05-02T16:29:45+03:00

Антисептик вместо удочки: бронзовый рыбак опять без орудия рыбной ловли, зато в центре внимания. Фото: Анна Брусова.

А вот удочки у него по-прежнему нет

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«Рыбак без удочки, но с антисептиком», - с таким комментарием опубликовала у себя в соцсети фото бронзового рыбака на набережной Степана Разина Анна Брусова, заместитель директора Тверского ТЮЗа по творческим вопросам и супруга известного актёра Тверского театра Драмы Тараса Кузьмина.

Удочка у рыбака действительно отсутствует - с тех пор, как её в очередной раз выломали вандалы. А авторами идеи вложить бронзовому мужчине в руку санитайзер оказались сами Анна Брусова и Тарас Кузьмин. Вышел весьма злободневный перформанс: рыбак как отражение нашей суровой действительности.

- Проходя мимо рыбака, мы с мужем увидели, что удочки у него так и нет. В голову пришла идея вложить ему в руку антисептик и сфотографировать - на злобу дня. Мы так и сделали, - рассказала "КП"-Тверь" Анна Брусова.

Рыбак на набережной Степана Разина в Твери – популярный арт-объект. Фигура в штормовке и сапогах удачно вписалась в пейзаж, оживляя набережную. С рыбаком фотографируются и местные, и гости города. Кое-кто, бывает, даже приобнимет. В общем, отсутствием внимания рыбачок не страдает. Жаль только, что не обходит его стороной и хулиганьё.

Взамен очередной удочки, выломанной из его крепкой руки, жители города одаривали сурового металлического мужчину другими аксессуарами - менее полезными ему, как рыбаку, зато актуальными. Например, во время пандемии его уже облачали в противогаз или пытались защитить от коронавируса медицинской маской.

Санитайзер в этот раз тоже пришёлся в тему. Правда рыбаку его всё-таки не оставили, призналась Анна.

Перформанс на злобу дня. Фото: Анна Брусова

ИСТОЧНИК KP.RU