2020-04-08T16:29:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочий месяц в Твери: открыта горячая линия по вопросам приёма в дежурные группы детей работающих родителей

Во время нерабочего месяца в Твери продолжают работу системообразующие предприятия
Виктория ТУШКОВА
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Дежурные группы должны быть готовы принять всех детей, чьи родители работаютДежурные группы должны быть готовы принять всех детей, чьи родители работаютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В детских садах Твери работают дежурные группы. Они создаются по заявлениям родителей, которые являются сотрудниками системообразующих предприятий и продолжают выходить на работу во время нерабочего месяца в рамках режима повышенной готовности.

В управлении образования администрации Твери открыта горячая линия по вопросам организации приёма детей в дежурные группы, сообщает городская администрация. Она работает ежедневно с 9:00 до 17:00.Телефон: 8 (4822) 34-45-42.

Специалисты консультируют родителей и анализируют запросы от них. Необходимая информация сразу передается в дошкольные учреждения города, чтобы они были готовы принять всех детей, поступающих в группы и могли организовать для них горячее питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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