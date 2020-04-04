2020-04-04T12:09:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2020 года: новых заболевших коронавирусом в Тверской области нет

Накануне стало известно о третьем выздоровевшем пациенте
Ольга ТРОФИМОВА
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Новых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не зарегистрированоНовых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не зарегистрированоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Утром, 4 апреля, стало известно, что новых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не зарегистрировано. Свежую статистику опубликовал сайт Стопкоравирус.рф.

Сайт также сообщает о двоих выздоровевших в Тверской области пациентах. При том, что вечером 3 апреля стало известно о третьем пациенте, который вылечился от коронавируса. Правда, мужчина все еще находится в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.

Ранее от коронавируса в Тверской области вылечили супружескую пару. Их выписали в прошлую субботу.

Напомним, что всего в Тверской области официально подтверждено шесть случаев заражения COVID-19.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничительных мер.

Правитльство Тверской области напоминает, что все граждане, вернувшиеся из-за границы, в течение 14 дней должны оставаться на самоизляции и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону "горячей линии" 8-800-333-93-72 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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