Коронавирус в Твери, последние новости на 4 апреля 2020 года: новых заболевших коронавирусом в Тверской области нет
Утром, 4 апреля, стало известно, что новых случаев заболевания коронавирусом в Тверской области не зарегистрировано. Свежую статистику опубликовал сайт Стопкоравирус.рф.
Сайт также сообщает о двоих выздоровевших в Тверской области пациентах. При том, что вечером 3 апреля стало известно о третьем пациенте, который вылечился от коронавируса. Правда, мужчина все еще находится в больнице с неврологическим заболеванием. Его планируют выписать на следующей неделе.
Ранее от коронавируса в Тверской области вылечили супружескую пару. Их выписали в прошлую субботу.
Напомним, что всего в Тверской области официально подтверждено шесть случаев заражения COVID-19.
В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничительных мер.
Правитльство Тверской области напоминает, что все граждане, вернувшиеся из-за границы, в течение 14 дней должны оставаться на самоизляции и сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону "горячей линии" 8-800-333-93-72 .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»