Игорь Руденя о коронавирусе в Тверской области: в период нерабочих дней ряд предприятий и магазинов сможет продолжить работу
3 апреля в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Игорь Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
- Решением Правительства региона с 17 марта введен режим повышенной готовности. Медицинские учреждения готовы к приёму людей с подозрением на коронавирус, либо нуждающихся в лечении этого заболевания. Принят пакет мер, обеспечивающих проведение самоизоляции граждан, поддержку региональной экономики, - отметил Игорь Руденя и сообщил, что ряд предприятий региона сможет продолжить работу даже в условиях ограничительных мер, действующих в период нерабочих дней.
Напомним, Указом президента РФ, нерабочие дни продлены до 30 апреля. Но отдыхать будут не все. В Тверской области составлен список из 222 предприятий стратегического значения, которые продолжат работу. Выйдут на работу и некоторые муниципальные предприятия, субъекты предпринимательской деятельности (магазины строительных, бытовых и других товаров). Окончательное решение по их работе будет принято во вторник на заседании правительства.
- Задача владельцев и сотрудников магазинов и предприятий – обеспечить безопасность. В этом случае они могут работать, – пояснил губернатор.
Игорь Руденя также подчеркнул: в Тверской области нет ограничений на перемещения граждан в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Временная изоляция обязательна для заражённых коронавирусом, либо тех, кто вернулся из-за границы и обязан соблюдать карантин в течение 14 дней.
Общественный транспорт работает в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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