2020-04-03T12:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области, последние новости на 3 апреля 2020 года: в Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

Этот случай стал шестым
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром, 3 апреля, Роспотребнадзор РФ опубликовал актуальные данные о количестве заболевших COVID-19 в России.

Ведомство подтвердило еще один случай заражения коронавирусом в Тверской области. С начала распространения пандемии в регионе выявлено шесть пациентов с таким диагнозом.

Известно, что шестой заболевшей стала женщина. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.

Все, кто находились в контакте с заболевшими, находятся под наблюдением медиков. Смертельных случав в Верхневолжье нет. Двое пациентов завершили лечение и были выписаны.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Введен ряд ограничений.

Всего за минувшие сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области задержан за сбыт огнестрельного оружия
Обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Тверской области устанавливают следователи
В Тверской области сгорел жилой дом
Двоих детей с тяжелыми травмами доставили в Тверь на вертолете санавиации
Коронавирус в Тверской области: детские сады региона продлевают выходные
Коронавирус в Тверской области: по поручению губернатора в регионе увеличивают объемы лабораторных исследований
Из-за халатности лесничего в Тверской области лесному фонду причинен ущерб в 3,8 млн рублей
Коронавирус в Тверской области: в Верхневолжье появился сайт с полезной информацией и каталогами онлайн-сервисов
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 3 апреля 2020 года: в Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление врача