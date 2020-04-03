Коронавирус в Тверской области, последние новости на 3 апреля 2020 года: в Тверской области подтвержден еще один случай заражения коронавирусом
Утром, 3 апреля, Роспотребнадзор РФ опубликовал актуальные данные о количестве заболевших COVID-19 в России.
Ведомство подтвердило еще один случай заражения коронавирусом в Тверской области. С начала распространения пандемии в регионе выявлено шесть пациентов с таким диагнозом.
Известно, что шестой заболевшей стала женщина. Состояние ее здоровья - удовлетворительное.
Все, кто находились в контакте с заболевшими, находятся под наблюдением медиков. Смертельных случав в Верхневолжье нет. Двое пациентов завершили лечение и были выписаны.
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Введен ряд ограничений.
Всего за минувшие сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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