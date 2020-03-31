Запрет на весеннюю охоту в Тверской области продлили до 31 мая

31 Март 2020 2020-03-31T14:46:07+03:00

Запрет на охоту продлен до 31 мая Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Ограничения вводятся в связи с карантином по коронавирусу

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В целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области до 31 мая 2020 года продлено ограничение охоты. Об этом 31 марта сообщило Минприроды региона.

До указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Напомним, что с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU