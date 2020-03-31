2020-03-31T14:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на весеннюю охоту в Тверской области продлили до 31 мая

Ограничения вводятся в связи с карантином по коронавирусу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Запрет на охоту продлен до 31 маяЗапрет на охоту продлен до 31 маяФото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

В целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тверской области до 31 мая 2020 года продлено ограничение охоты. Об этом 31 марта сообщило Минприроды региона.

До указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Напомним, что с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Невсхожими семенами торговали на рынках в Тверской области
Запрет на весеннюю охоту в Тверской области продлили до 31 мая
Тверская область переходит на особый противопожарный режим
Тверской центр «Мой бизнес» ждёт предложений предпринимателей по поддержке бизнеса
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано
Сайт по продаже редких рыб заблокировали в Тверской области
В Тверской области водитель на авто без прав врезался в дерево
Водитель на "КамАзе" насмерть сбил пешехода в Тверской области
В Твери грабитель отнял телефон у собутыльника
В Тверской области будут судить женщину, которая умышленно сбила мужчину на автомобиле
До микрорайона "Радужный" в Твери запустили два новых автобусных маршрута
На онлайн-концерт 10 лет «No Inifference» приглашает Тверская филармония
В семи муниципалитетах Тверской области прошли проверки автобусов
В Тверской области мужчина угнал мопед из сарая своей знакомой
Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области
Тверские медики-депутаты призывают жителей региона сидеть дома