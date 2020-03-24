2020-03-24T21:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: Минприроды запретило весеннюю охоту

Ограничения вводятся на спортивную и любительскую охоту
Ольга ТРОФИМОВА
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Поохотиться на дичь этой весной не доведетсяПоохотиться на дичь этой весной не доведетсяФото: Александр ЧЕРНЫХ
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Во вторник, 24 марта, Минприроды Тверской области сообщило, что в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции постановлением Правительства Тверской области от 23 марта 2020 года в регионе введено ограничение весенней охоты.

Запрет вводится на любительскую и спортивную охоту на водоплавающую и боровую дичь на территории охотничьих угодий Тверской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Напомним, что с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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