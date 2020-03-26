Коронавирус в Тверской области: в регионе закрылись фитнес-клубы

26 Март 2020 2020-03-26T20:58:18+03:00

С 27 марта они прекращают работу до отмены постановления

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26 марта тверские фитнес-клубы сообщили о закрытии. Официальные сообщения появились на их страницах в соцсетях.

"В соответствии с постановлением Правительства Тверской области, с пятницы, 27 марта, мы вынужденны временно приостановить доступ в наши фитнес-клубы до выхода особого распоряжения от властей", - сообщения примерно одинакового содержания появились на страницах крупных тверских клубов: "Максимус", "Карро", "Атлетик Джим", "Завод" и др.

Клиентов заверили, что все прибретенные клубные карты будут заморожены до отмены постановления (бесплатная заморозка).

Любителей спорта приглашают на онлайн тренировки.

Напомним, с 25 марта в Верхневолжье введены новые ограничения. Постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" 17 марта подписал губернатор Игорь Руденя.

Накануне документ дополнили. Новые пункты предусматривают отмену всех массовых мероприятий на территории региона, закрытие кинотеатров, баров, детских развлекательных комнат, спортивных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU