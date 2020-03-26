2020-03-26T18:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Закрывают кинотеатры, спортзалы и ночные клубы

Выполнение постановления будут контролировать
Ирина ТАРАСОВА
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Работа фитнес-центров приостанавливается до особого распоряженияРабота фитнес-центров приостанавливается до особого распоряженияФото: Алена МАРТЫНОВА
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С 25 марта в Тверской области введены новые ограничения. Постановление подписал губернатор Игорь Руденя. Напомним, документ принят в целях предупреждения распространения коронавируса на территории региона.

Перечислим основные пункты, содержащиеся в нем:

- Временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

- С 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования, учредителями которых являются исполнительные органы государственной власти Тверской области.

Что касается спортивных центров, отдельно акцентируется: «временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции».

Отметим, что некоторые центры отреагировали оперативно, и днем 26 марта владельцы абонементов стали получать сообщения на телефон, где было сказано: «С 27 марта мы временно приостанавливаем работу фитнес-клубов до особого распоряжения. Срок действия ваших клубных карты будет приостановлен до момента открытия клуба».

ВАЖНО. Уточняется, что выполнение постановления будет контролировать Управление федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителя и благополучия человека в Тверской области совместно с исполнительными органами госвласти региона.

Постановление Губернатора Тверской области от 25.03.2020 № 21-пг

Постановление Губернатора Тверской области от 25.03.2020 № 21-пг

Постановление Губернатора Тверской области от 25.03.2020 № 21-пг

Постановление Губернатора Тверской области от 25.03.2020 № 21-пг

ИСТОЧНИК KP.RU

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