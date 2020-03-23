В Тверской области пока не ограничили движение грузовиков
В Тверской области не стали временно ограничивать поездки грузовых машин по региональным автодорогам с 23 марта, как были должны.
Плановое ежегодное ограничение движения грузовиков на месяц по автотрассам регионального значения отложено в связи с поручением премьера Михаила Мишустина.
В настоящее время Правительством РФ утвержден план действий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В перечень мер входит и приостановка ограничения движения фур, перевозящих товары, а также других грузовых машин.
Добавим, что 23 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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