В Тверской области пока не ограничили движение грузовиков

23 Март 2020 2020-03-23T15:25:44+03:00

Ограничивать движение грузовиков не будут в связи с особой ситуацией в стране. Фото: Фото: Кристина САЛГАЛОВА

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В Тверской области не стали временно ограничивать поездки грузовых машин по региональным автодорогам с 23 марта, как были должны.

Плановое ежегодное ограничение движения грузовиков на месяц по автотрассам регионального значения отложено в связи с поручением премьера Михаила Мишустина.

В настоящее время Правительством РФ утвержден план действий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В перечень мер входит и приостановка ограничения движения фур, перевозящих товары, а также других грузовых машин.

Добавим, что 23 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU