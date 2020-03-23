Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе созданы официальные группы в соцсетях по ситуации с коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T12:51:17+03:00

Оперативную информацию о распостранении коронавируса в Тверской области можно узнать в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эпидемиологическую ситуация в Тверской области по распространению коронавируса обсудили в правительстве региона утром, 23 марта. Под руководством губернатора Игоря Рудени состоялось заседание рабочей группы в формате селекторного совещания.

- Сегодня организован мониторинг ситуации по всей территории Тверской области. Важный вопрос – борьба с фейками и недостоверной информацией в медиа пространстве, - отметил Игорь Руденя.

Этот вопрос поручено контролировать ответственным ведомствам.

Официальная информация о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, а также в официальных сообществах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Отметим, что по состоянию на 23 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса введен 17 марта. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU