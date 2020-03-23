Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе созданы официальные группы в соцсетях по ситуации с коронавирусом
Эпидемиологическую ситуация в Тверской области по распространению коронавируса обсудили в правительстве региона утром, 23 марта. Под руководством губернатора Игоря Рудени состоялось заседание рабочей группы в формате селекторного совещания.
- Сегодня организован мониторинг ситуации по всей территории Тверской области. Важный вопрос – борьба с фейками и недостоверной информацией в медиа пространстве, - отметил Игорь Руденя.
Этот вопрос поручено контролировать ответственным ведомствам.
Официальная информация о распространении коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, а также в официальных сообществах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Отметим, что по состоянию на 23 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса введен 17 марта. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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