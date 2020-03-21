Пенсионеров Твери просят воздержаться от походов в рестораны и кафе
Утром 21 марта посетителей ресторана одного из крупных торговых центров Твери встретили таблички с объявлениями: "Рекомендуем воздержаться от посещения ресторана людям старше 60 лет".
Как пояснило "КП"-Тверь" руководство торгового центра "Глобус", которому принадлежит ресторан, эти меры - исполнение рекомендаций Министерства промышленности и торговли РФ, согласно которым, в частности, следует отговаривать пожилых людей посещать кафе и рестораны.
Полный текст рекомендаций вывешен на одном из видных мест. Согласно документу, заведениям общепита также следует расставить столы и стулья так, чтобы расстояние между посетителями было не менее метра, уточнять у посетителей, не больны ли они ОРВИ, и выполнять другие меры, препятствующие распространению вируса.
Что до пенсионеров, именно их отговаривают от походов в рестораны потому, что пожилые люди наиболее слабы перед коронавирусом. Согласно статистике, вероятность летального исхода у заболевших коронавирусной инфекцией существенно повышается с увеличением возраста больного.
Рекомендации Минпромторга.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Пункт о пожилых людях подчёркнут.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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