Пенсионеров Твери просят воздержаться от походов в рестораны и кафе

21 Март 2020 2020-03-21T14:44:47+03:00

Это ещё одна из мер по нераспространению нового коронавируса

Изменить размер текста: A A

Утром 21 марта посетителей ресторана одного из крупных торговых центров Твери встретили таблички с объявлениями: "Рекомендуем воздержаться от посещения ресторана людям старше 60 лет".

Как пояснило "КП"-Тверь" руководство торгового центра "Глобус", которому принадлежит ресторан, эти меры - исполнение рекомендаций Министерства промышленности и торговли РФ, согласно которым, в частности, следует отговаривать пожилых людей посещать кафе и рестораны.

Полный текст рекомендаций вывешен на одном из видных мест. Согласно документу, заведениям общепита также следует расставить столы и стулья так, чтобы расстояние между посетителями было не менее метра, уточнять у посетителей, не больны ли они ОРВИ, и выполнять другие меры, препятствующие распространению вируса.

Что до пенсионеров, именно их отговаривают от походов в рестораны потому, что пожилые люди наиболее слабы перед коронавирусом. Согласно статистике, вероятность летального исхода у заболевших коронавирусной инфекцией существенно повышается с увеличением возраста больного.

Рекомендации Минпромторга.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Пункт о пожилых людях подчёркнут.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU