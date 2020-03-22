2020-03-22T09:56:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Вернувшихся из-за границы жителей Твери просят пройти телефонный опрос о состоянии здоровья

Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса
Виктория ТУШКОВА
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Приём звонков ведётся круглосуточно.Приём звонков ведётся круглосуточно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери проходит мониторинг состояния здоровья жителей города, которые вернулись из-за границы. Проверяют тех, кто приехал домой в марте. Городская администрация просит всех, кто с начала весны ездил в любую из стран зарубежья, принять участие в опросе по телефону.

Телефонный опрос о состоянии здоровья - одна из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Приём звонков ведётся круглосуточно. Чтобы пройти небольшой опрос, необходимо позвонить по многоканальному телефону единой экстренной службы - 112 или по телефонам единой дежурной диспетчерской службы администрации Твери: 34-87-07 и 44-12-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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