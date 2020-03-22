Вернувшихся из-за границы жителей Твери просят пройти телефонный опрос о состоянии здоровья
В Твери проходит мониторинг состояния здоровья жителей города, которые вернулись из-за границы. Проверяют тех, кто приехал домой в марте. Городская администрация просит всех, кто с начала весны ездил в любую из стран зарубежья, принять участие в опросе по телефону.
Телефонный опрос о состоянии здоровья - одна из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
Приём звонков ведётся круглосуточно. Чтобы пройти небольшой опрос, необходимо позвонить по многоканальному телефону единой экстренной службы - 112 или по телефонам единой дежурной диспетчерской службы администрации Твери: 34-87-07 и 44-12-44.
ИСТОЧНИК KP.RU
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