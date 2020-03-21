Под брендом "Транспорт Верхневолжья" в Твери на линию вышли автобусы №№ 14 и 227

21 Март 2020 2020-03-21T09:44:44+03:00

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Два автобусных маршрута - №14 (Литвинки-Мигалово) и №227 (ТЦ"Глобус" - Рябеево - Прудище) начали официально работать в Твери под брендом "Транспорт Верхневолжья".

Эти маршруты обслуживает коммерческая компания "СВТК" - второй перевозчик, который выиграл конкурсы на работу в Твери. Он будет работать только на этих двух маршрутах, конкурсы по всем остальным, напомним, выиграло "Верхневолжское АТП".

Автобусы №№14 и 227 среднего класса вместимости. На маршруте № 14 курсируют 10 автобусов. На маршруте № 227 работают шесть автобусов. Их передвижение отслеживается в мобильном приложении "Волга".

Ранее, 19 марта, в Твери обновили ещё семь маршрутов: №№ 3, 52, 117, 123, 202, 207, 225 и запустили новый маршрут №116 "Кривцово – Перинатальный центр". Модернизация происходит в рамках транспортной реформы Твери и Калининского района.

Таким образом, сейчас автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 61 маршруту: №№ 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Маршрут №14. Фото: ПТО

Маршрут №227. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU