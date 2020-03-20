2020-03-20T18:47:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери временно закрыт для посещений Ботанический сад

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно
Ольга ТРОФИМОВА
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Ботанический сад в Твери закрыли для посещений Фото: vk.com/"Ботанический сад.Тверь"Ботанический сад в Твери закрыли для посещений Фото: vk.com/"Ботанический сад.Тверь"
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В Твери Батанический сад, в переулке Шевченко, 16, на основании Приказа №357-0 от 20 марта 2020 года по Тверскому государственному университету, временно закрыли для посещений. Сообщение об этом появилось в официальной группе "Ботанический сад. Тверь" в соцсети.

- К нашему большому сожалению, сад на некоторое время закрыт, - пишут работники сада. - Мы постоянно будем рядом с вами, дорогие наши друзья, пусть хотя бы на время и виртуально. Улыбаетесь чаще, не переставайте радоваться, любите друг друга! Мы все часть одного мира и этот мир прекрасен!

А тем временем Роспотребнадзор РФ сообщил, что в Тверской области за минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, но в регионе постановлением губернатора Игоря Рудени с 17 марта введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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