2020-03-20T14:31:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверские миграционщики прекратили приём ходатайств о выдаче иностранцам приглашений на въезд

Мера призвана воспрепятствовать распространению нового коронавируса
Виктория ТУШКОВА
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Иностранцев в Тверскую область пропускать не будут, пока не наладится эпидемиологическая обстановка.Иностранцев в Тверскую область пропускать не будут, пока не наладится эпидемиологическая обстановка.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Подразделениями по вопросам миграции временно приостановлен приём ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию всем иностранным гражданам и лицам без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области

Данная мера связана с необходимостью препятствовать распространению в регионе новой коронавирусной инфекции.

Напомним, сейчас в Тверской области официально зарегистрировано три случая COVID-19. Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени на территории нашего региона с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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