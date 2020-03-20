Тверские миграционщики прекратили приём ходатайств о выдаче иностранцам приглашений на въезд
Подразделениями по вопросам миграции временно приостановлен приём ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию всем иностранным гражданам и лицам без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области
Данная мера связана с необходимостью препятствовать распространению в регионе новой коронавирусной инфекции.
Напомним, сейчас в Тверской области официально зарегистрировано три случая COVID-19. Постановлением губернатора Тверской области Игоря Рудени на территории нашего региона с 17 марта 2020 года введён режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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