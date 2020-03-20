2020-03-20T11:52:03+03:00
Общество

Появилось ночное фото с высоты монумента Советскому солдату на Ржевском мемориале

Его выложил в соцсеть автор памятника
Александр ЖМУЛИН
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Шикарная картинка. Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.comШикарная картинка. Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com
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Скульптор Андрей Коробцов вновь порадовал и выложил на своей странице в соцсети шикарный снимок с высоты монумента Советскому Солдату, который уже почти готов. Если кто запамятовал, Андрей и есть автор этого впечатляющего памятника.

На новом фото мы можем частично увидеть, какую ночную иллюминацию уже сделали на Ржевском мемориале. У одного комментатора в соцсети вид на снимке даже вызвал ассоциации со «Звездными войнами»… Кстати, скульптор для сравнения выложил и дневной снимок.

То же - днём. Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com

То же - днём. Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com

Андрей Коробцов несколькими днями раньше также поделился снимком «из под полы», а вернее из-под полотна, которое пока накрывает памятник. А также выложил видео годичной давности, когда в мастерской только начинали лепить фигуру Советского солдата.

Снимок "изнутри". Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com

Снимок "изнутри". Фото: со страницы Андрея Коробцова в vk.com

Начало лепки скульптуры Советскому Солдату на Ржевском мемориале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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