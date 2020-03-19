Ещё семь маршрутов городского транспорта обновили в Твери в рамках новой модели перевозок

19 Март 2020 2020-03-19T10:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 марта, в Твери обновились семь маршрутов: №№ 3, 52, 117, 123, 202, 207, 225. Кроме того, запущен новый маршрут №116 «Кривцово – Перинатальный центр». На нём, по информации регионального Минтранспорта, пока работают два автобуса малого класса. Но в течение недели количество машин на маршруте увеличится до восьми.

На маршруте №3 «109 ветка – Бежецкое шоссе» работает один автобус малого класса. На линии 52-го маршрута «Речной вокзал – улица Конечная» - один автобус среднего класса. На маршрутах 117 «Глазково – Кобячево» и 123 «Глазково – Андрианово» - по одному автобусу малого класса.

На маршрут № 202 «Мясокомбинат – Дмитровское» вышли два автобуса малого класса. На № 207 «Боровлёво-1 – ул. Республиканская – д. Дм.-Черкассы – Боровлёво-1» - один автобус малого класса. На № 225 «Тверь – Новое Семёновское» - один автобус малого класса.

Обновление происходит в рамках транспортной реформы Твери и Калининского района. Старый городской транспорт заменяют синими брендированными автобусами "Транспорта Верхневолжья". Напомним, реформа стартовала 3 февраля 2020 года. О сроках её завершения пока неизвестно.

На настоящий момент обновлён 51 маршрут: №№ 1, 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 205, 211, 233.

ИСТОЧНИК KP.RU