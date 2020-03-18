Десять новых автобусов вышли на маршрут №36 в Твери

18 Март 2020 2020-03-18T08:38:08+03:00

Он курсирует по маршруту "Мамулино - Сахарово"

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В Твери и Калининском районе продолжается внедрение новой транспортной системы. Утром, 18 марта, обновился маршрут №36 "Мамулино - Сахарово".

В первый день работы маршрута на линию вышли 10 автобусов большого класса вместимости более 100 пассажиров.

- В течение недели количество единиц транспорта на маршруте увеличится до 15, - сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Напомним, что всего в Твери и Калининском районе обновили уже 50 маршрутов: 1, 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233. Планируется, что их будет 85.

Автобусный парк на улице Шишкова, 92, в Твери продолжает набор водителей для работы на транспорте. По впросам тредоустройства действует "горячая линия": 8-800-551-09-71.

ИСТОЧНИК KP.RU