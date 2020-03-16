Более 350 водителей новых автобусов Твери получили надбавку к зарплате

16 Март 2020 2020-03-16T21:36:28+03:00

Вакантные должности водителей на новые автобусы еще остались Фото: ПТО

Выплаты начислены за участие в запуске новой модели пассажирских перевозок

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Более 350 водителей получили надбавку в размере 15 тысяч рублей за участие в запуске новой модели пассажирских перевозок. По итогам февраля средняя заработная плата водителей "Верхневолжское АТП составила 45 тысяч рублей. Данные приводит областной Минтранс.

Водители, принятые на работу в январе и отработавшие целый месяц, а это 150 человек, получили зарплату свыше 45 тысяч рублей.

Представитель компании-перевозчика отметил, что заработная плата в компании выше на 30-40% от среднего рыночного уровня. Обучение проходит за счет предприятия, предоставляется социальный пакет, проживание для иногородних, бесплатное медицинское обследование и многое другое.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. По впросам тредоустройства можно позвонить на "горячую линию": 8-800-551-09-71.

Напомним, что 3 февраля в Твери и Калининском районе начала действовать новая транспортная модель. Автобусы новой модели работают на 50 маршрутах: 1, 6, 7, 12, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 41, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 211, 205, 233.

Всего на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU