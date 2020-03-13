В Тверской области без электроснабжения остаются 7500 потребителей

13 Март 2020 2020-03-13T13:39:24+03:00

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В Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Днем, 13 марта, из-за шквалистого ветра и осадков без света остались потребители 294 населенных пунктов в четырнадцати районах (около 7 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,6 МВт.

По данным Минэнерго РФ, аварийно-восстановительным работам привлечено 125 бригад в составе 331 человека и 116 единиц специальной техники, в том числе специалисты из соседних регионов.

Для контроля за устранением последствий штормового циклона организован оперативный штаб, в который вошли представители "Россети Центр", филиала "Тверьэнерго", областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

А тем временем, МЧС предупреждает об ухудшении погоных условий в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU