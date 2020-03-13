2020-03-13T13:39:24+03:00
Происшествия

В Тверской области без электроснабжения остаются 7500 потребителей

В регионе ведутся восстановительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Без света остаются 7500 потребителей Фото: ПТОБез света остаются 7500 потребителей Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Днем, 13 марта, из-за шквалистого ветра и осадков без света остались потребители 294 населенных пунктов в четырнадцати районах (около 7 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 4,6 МВт.

По данным Минэнерго РФ, аварийно-восстановительным работам привлечено 125 бригад в составе 331 человека и 116 единиц специальной техники, в том числе специалисты из соседних регионов.

Для контроля за устранением последствий штормового циклона организован оперативный штаб, в который вошли представители "Россети Центр", филиала "Тверьэнерго", областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

А тем временем, МЧС предупреждает об ухудшении погоных условий в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери детские лагеря начали готовить к новому сезону
Житель Тверской области угнал лодку, чтобы кататься на ней по Селигеру
В Тверской области без электроснабжения остаются 7500 потребителей
В Твери на улице Горького сбили пешехода
В Тверской области полицейские задержали автоугонщика из соседнего региона
В Тверской области развернуты работы по восстановлению электроснабжения
В Удомле Тверской области иномарка сбила пешехода
В Ржеве за три года отремонтируют все основные дороги
Автовладельцев предупредили о гололеде в Тверской области
Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина в Твери
Порывистый ветер обесточил более ста населенных пунктов Тверской области
Пожилая женщина и двое молодых людей доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
В марте мобильные бригады врачей проведут выездные осмотры пациентов в Тверской области
В центре Твери вновь прошли проверки такси
При столкновении иномарки с большегрузом в Тверской области пострадала женщина
В Тверь возвращается дискотека 90-ых
Певец Евгений Окунев приглашает в Твери на пресс-конференцию с сюрпризами
Реконструкцию Путевого дворца Торжка начнут с коммуникаций
Троллейбус прощается с Тверью