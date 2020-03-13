Порывистый ветер обесточил более ста населенных пунктов Тверской области

13 Март 2020 2020-03-13T10:16:51+03:00

Шквалистый ветер обесточил более сотни населенных пунктов в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С утра 13 марта в Тверской области из-за сильного порывистого ветра, мокрого снега и дождя зафиксированы массовые отключения электроснабжения.

Обесточенными оказались 104 населенных пункта (около 5300 потребителей). Такие данные приводит Минэнерго РФ.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 56 человек и 26 единиц специальной техники филиала ПАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго".

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

ИСТОЧНИК KP.RU