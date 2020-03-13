Порывистый ветер обесточил более ста населенных пунктов Тверской области
С утра 13 марта в Тверской области из-за сильного порывистого ветра, мокрого снега и дождя зафиксированы массовые отключения электроснабжения.
Обесточенными оказались 104 населенных пункта (около 5300 потребителей). Такие данные приводит Минэнерго РФ.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 26 бригад в составе 56 человек и 26 единиц специальной техники филиала ПАО "МРСК Центра" – "Тверьэнерго".
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
ИСТОЧНИК KP.RU