Автовладельцев предупредили о гололеде в Тверской области
Вместе с тем, на выходные обещали сильный ветер
О гололеде на дорогах предупредили автовладельцев в Тверской областиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Утром, 13 марта, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей и гостей Тверской области о непогоде.
Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что 14 -16 марта на территории Тверской области ожидаются снег и понижение температуры. На дорогах - сильная гололедица. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывами до 15 м/с.
Также, по сообщению синоптиков, 15-16 марта еще похолодает.
Автовладельцам напоминают о соблюдении дистанции и скоростного режима при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных и дорожных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU