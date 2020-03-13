Автовладельцев предупредили о гололеде в Тверской области

13 Март 2020 2020-03-13T11:20:23+03:00

О гололеде на дорогах предупредили автовладельцев в Тверской области Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Вместе с тем, на выходные обещали сильный ветер

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Утром, 13 марта, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей и гостей Тверской области о непогоде.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, спасатели сообщают, что 14 -16 марта на территории Тверской области ожидаются снег и понижение температуры. На дорогах - сильная гололедица. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывами до 15 м/с.

Также, по сообщению синоптиков, 15-16 марта еще похолодает.

Автовладельцам напоминают о соблюдении дистанции и скоростного режима при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных и дорожных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU